МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. США после аварии на техасском заводе Freeport LNG может снизить экспорт сжиженного природного газа в Европу на 150 тысяч тонн в июле, сказал в комментарии РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин. В США пообещали Евросоюзу "мощную дезорганизацию экономики"

Freeport LNG – оператор одного из крупнейших в США экспортных заводов по производству сжиженного природного газа – объявил, что будет закрыт после взрыва и пожара, произошедших 8 июня, минимум на три месяца, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. Минэнерго США отмечало в июльском докладе, что закрытие завода приведёт к сокращению экспортных мощностей СПГ в стране примерно на 2 миллиарда кубических футов в сутки – около 17% от общего объёма мощностей. Ведомство снизило прогноз экспорта во втором полугодии до уровня в среднем 10,5 миллиарда кубических футов в сутки (–14% к июньскому прогнозу).

"Всего в первом полугодии 2022 года в Европу было направлено 65 миллионов тонн СПГ, из них 9 миллионов тонн – в июне. Некоторого снижения – в пределах 150 тысяч тонн – можно ожидать по итогам июля за счёт выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объёмы за первую половину прошлого месяца", – предположил собеседник агентства.

Кроме того, учитывать следует и тот факт, что в первой половине 2022 года приоритетным для США рынком сбыта была именно Европа: в регион было направлено порядка 70% всего произведенного в стране СПГ, в то время как за аналогичный период прошлого года показатель был более чем вдвое меньше, составляя 33%, уточнил Тимонин. "Взгляд": Европа отбирает СПГ у более слабых стран

"В связи с этим во втором полугодии 2022 года можно ожидать сокращения объёма поставок американского СПГ в Европу относительно уровня первых шести месяцев, за которые суммарно было поставлено 28,6 миллиона тонн продукта, поскольку ввод нового завода Calcasieu Pass мощностью в 10 миллионов тонн лишь частично сможет заместить выбывший Freeport", – считает он.

По итогам же второго полугодия объём поставок может даже несколько вырасти за счёт ввода новых активов в мире, в числе которых индонезийский Tangguh LNG, Coral South FLNG в Мозамбике и другие проекты. Определяющим фактором при этом станет уровень цен в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и конкурентная борьба регионов потребителей за свободные объёмы, заключил аналитик Vygon.