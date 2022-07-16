МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Газпром" в пятницу попросил немецкую Siemens предоставить документы, которые позволят вывезти газовые турбины для "Северного потока". "Газпром" с начала года сократил экспорт в дальнее зарубежье на треть

"Газпром" официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учётом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС "Портовая", – говорится в и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей", — сообщила компания в своем телеграм-канале.

Отмечается, что турбина играет критическую роль в работе газопровода "Северный поток".

Вместе с тем, "Газпром" рассчитывает, что Siemens в полном объеме выполнит сервисные обязательства по обслуживанию оборудования. Uniper надеется, что "Газпром" возобновит прежний уровень поставок

"Газпром" в прошлом месяце сократил поставки по "Северному потоку" до 40%, объяснив это задержками с возвращением турбин для КС "Портовая" после ремонта. Как пояснили в компании, оборудование не может вернуться в Россию с канадского завода Siemens из-за ограничительных мер, введенных западными странами.

С 11 июля прокачка топлива по этой магистрали была приостановлена в связи с плановым техобслуживанием, которое должно завершиться 21 июля. Однако некоторые европейские страны, в том числе Германия и Австрия, высказывали опасения, что поставки могут снизиться после работ или вовсе прекратиться.