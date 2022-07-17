МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. "Газпром" на период остановки "Северного потока" на техобслуживание может увеличить поставки газа в Центральную и Западную Европу по другим маршрутам, однако возможности компании ограничены и заместить весь выпадающий объем не получится, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Названо условие, при котором "Северный поток" заработает на полную мощность

Тем временем Европа переживает седьмой день без газа "Северного потока". Некоторые страны уже переходили к суточному отбору из подземных хранилищ. Исследовательская компания Rystad Energy отмечает, что регион находится на грани и считает дни до возвращения магистрали.

ГАЗОВЫЕ КОРИДОРЫ

"Газпром" в прошлые годы перенаправлял часть поставок из "Северного потока" в период плановых работ на украинский маршрут. Однако Украина из-за форс-мажора ограничила прием российского газа для транзита, а перебросить объемы на другой маршрут — "Ямал–Европу" через Польшу — запрещают российские контрсанкции. "Северный поток 2" простаивает из-за политических причин: Германия отложила процесс его сертификации и сейчас он находится под санкциями США.

"Технически возможность (нарастить поставки по альтернативным маршрутам — ред.) есть, прежде всего через Украину, однако в контрактах прописываются точки сдачи газа, поэтому юридически такое перенаправление потоков надо согласовывать", — заявила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Согласен с ней замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он считает, что возможность перенаправления потоков есть через Украину, но она ограничена. "Это связано с безопасностью транзита и решением украинской стороны ограничить использование одного из пунктов передачи газа", — сказал он.

Кроме того, Россия, по словам эксперта, не заинтересована в том, чтобы увеличивать доходы украинского правительства от транзита российского газа.

Данные "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют, что объемы поставок российского газа через украинскую территорию на период остановки "Северного потока" не выросли. Транзит по украинскому коридору в середине июля сохраняется на уровне 40-42 миллионов кубометров. Показатель держится на этом уровне с конца мая.

"Основной альтернативой транспортировке газа в Европу мог бы стать трубопровод "Ямал–Европа", по которому при необходимости можно было бы прокачивать более 80 миллионов кубометров газа в сутки… Другим очевидным маршрутом был бы "Северный поток 2", но он заблокирован Германией по политическим соображениям", — добавил старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.

"ГАЗПРОМ" УРЕЗАЛ ЕВРОПУ

Европа столкнулась с крупнейшим за последние десятилетия энергетическим кризисом, в то время как Россия — основной поставщик газа — ограничила экспорт на фоне военной операции на Украине и связанными с ней санкциями.

Глава Евросоюза по климатической политике Франс Тиммерманс, как писали СМИ, в конце июня сообщил, что с сокращением поставок "голубого топлива" из России столкнулись 12 европейских стран, причем 10 из них выпустили предупреждения об угрозе дефицита поставок газа — первый из трех уровней кризиса, которые определены в правилах Евросоюза по безопасности энергоснабжения.

Большинство из них — Италия, Латвия, Хорватия, Австрия, Финляндия, Эстония, Дания, Нидерланды, Швеция и Германия — закупают много газа из России, отмечал консультант Vygon Consulting Иван Тимонин. Кроме того, в отдельных странах существует вероятность перехода уже и ко второй, более серьезной фазе газового чрезвычайного плана — "уровню тревоги", в частности, он уже был объявлен в Германии.

Существенные риски есть также и для стран, отказавшихся от газа на новых условиях оплаты, в их число входят, например, Польша и Болгария.

Некоторые компании в Европе отказались оплачивать газ по новой рублевой схеме. "Газпром" прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.

Поставки по основным маршрутам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — значительно снизились, а по "Ямал-Европе" вовсе прекратились.

Некоторые европейские страны заявляли о газовом шантаже со стороны России. Германия и Австрия высказывали опасения, что поставки по "Северному потоку" после окончания работ могут снизиться или прекратиться.

"Опасения ряда стран по поводу невозобновления работы газопровода после профилактики имеют под собой почву: вторая турбина (для компрессорной станции "Портовая" — ред.) также должна уйти на ремонт – то есть уплыть в Канаду", — сказала аналитик из Vygon Белова.

По ее мнению, настроения участников газового рынка скорее тревожные. "Сокращение поставок российского газа, который в моменте является безальтернативным, приводит не только к росту цен, но и приближает рынок к введению госрегулирования — от национализации компаний до нормирования поставок различным группам потребителей", — добавила она.

Ситуация на рынке Европы остается неоднозначной. Rystad Energy писал, что если "Северный поток" не вернется к работе, то европейская энергетическая политика, разработанная для решения проблемы ограничения поставок газа, подвергнется серьезному испытанию. Сейчас биржевые цены на "голубое топливо" в Европе держатся выше 1600 долларов за тысячу кубометров и в несколько раз превышают средний уровень прошлых лет, европейские страны продолжают заполнять подземные хранилища и готовиться к зиме, экономя газ и пытаясь заместить российские поставки. Вопрос о том, как будет развиваться рынок газа в ближайшее время, остается открытым.