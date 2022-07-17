МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток" закрыт на плановое обслуживание, немецкие чиновники опасаются полного прекращения транзита газа. Об этом сообщает журнал Forbes. Эксперты рассказали о возможностях переброски газа с "Северного потока"

Как пишет издание, власти Германии опасаются, что критически важный для страны "Северный поток" полностью прекратит подачу "голубого топлива".

По словам вице-канцлера Роберта Хабека, последствия лишения российского газа будут разрушительными для страны. Основной удар может принять на себя промышленность. Предприятия будут вынуждены нормировать потребление энергии, сокращать штат или вовсе прекратить работу, подчеркнул Хабек.

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