МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Forbes: Германия может потерять промышленность без "Северного потока"

"Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу "Северный поток" из России в Германию… Машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось исходно, что должно ускорить прибытие", — говорится в публикации.

После этого еще "пять-семь дней машина" будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней, утверждает газета.

"Далее турбина будет транспортироваться на пароме и по суше через Хельсинки в Россию (компрессорная станция "Портовая" расположена возле поселка Торфяновка Ленинградской области примерно в 20 километрах от границы с Финляндией)… Оборудование прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займет пусконаладка", — отмечает издание.

"Газпром" — основной поставщик газа в Европу — в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон уже в июле заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.

"Коммерсант" ранее со ссылкой на источники сперва писали, что турбину могут отправить после 14 июля, а позднее — что 15-го и что транспортировка агрегата займет до двух недель, а если проблем с логистикой не возникнет, то турбина должна заработать в первые дни августа.

"Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.