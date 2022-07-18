МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Монголия ожидает, что строительство через ее территорию магистрального газопровода "Сила Сибири 2" из России в Китай начнется в 2024 году, заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Forbes: Германия может потерять промышленность без "Северного потока"

"Проведение технико-экономического обоснования проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году", — сказал монгольский премьер газете Financial Times.

По его словам, окончательный маршрут трубопровода через Монголию все еще обсуждается. Издание отмечает, что транзитные сборы помогут Монголии в восстановлении экономики от последствий пандемии коронавируса.

Ранее глава монгольского МИД Батмунхийн Батцэцэг сообщала, что проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии идет по графику.

"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с китайской CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.