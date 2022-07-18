МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в рамках мер по преодолению энергетического кризиса собирается предложить продвижение замены использование газа из России другими, менее экологичными, видами топлива, даже если они загрязняют окружающую среду, пишет газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект плана. Эксперты: Европа отчаянно пытается спастись от роста цен на электричество

Как пишет издание, "ЕС собирается ослабить контроль за выбросами, чтобы компенсировать нехватку российского газа другими, более загрязняющими источниками энергии". Помимо этого, Брюссель считает необходимым восстановить производство за счет угля.

"Брюссель, согласно плану, выступает за ослабление текущих экологических требований, чтобы способствовать изменениям, в том числе поощряя это за счет государственных субсидий", — пишет издание.

План Еврокомиссии под названием "Экономьте газ для безопасной зимы", который, как ожидается, будет принят в среду, указывает на то, что снижение поступления российского газа в последние недели предвосхищает "вероятное ухудшение поставок". Помимо этого, в нем отстаивается необходимость со стороны ЕС "предвидеть такой риск и в духе солидарности готовиться к длительному, а возможно и к тотальному сбою с поставками газа из РФ, который может произойти в любой момент".

Как отмечается, документ призывает к немедленному введению на европейском уровне согласованных мер по сокращению потребления газа, таких как ограничение термостатов в системах кондиционирования и отопления или снижение уровня производства в отдельных отраслях.