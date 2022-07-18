БРЮССЕЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. В ЕС больше всего опасений вызывает ситуация с поставками газа на ближайший период, сообщил по итогам Совета МИД Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель. Reuters: "Газпром" объявил форс-мажор на поставки газа в Европу

"Северный поток-1 по-прежнему находится на ремонте. Посмотрим, что произойдёт по окончании этого периода. Продолжим отслеживать ситуацию с поставками газа, которая вызывает наиболее серьёзные обеспокоенности нашего общества, наших экономик", — сказал он.

Однако сценарий со значительным снижением поставок из России будет "непростым", добавил он.

"Мы не обсуждаем санкции (против газа РФ – ред.), мы обсуждаем значительное снижение поставок российского газа. Мы будем готовы к этому, это будет непростой сценарий, но мы должны быть готовы к нему", — сказал он.

Боррель добавил, что "надо сохранять бдительность. Никто не знает, что может произойти этим летом".

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада ввели очередные санкции против России, в частности, на энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции бьют по всей мировой экономике.