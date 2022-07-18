МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Немецкий энергоконцерн Uniper получил от "Газпрома" письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа, сообщает Рейтер со ссылкой на компанию. В ЕС высказали опасения по ситуации с поставками газа

"Uniper, главный импортер российского газа в Германии, в понедельник заявил, что получил письмо от "Газпрома", в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа", — пишет агентство.

Ранее в понедельник Рейтер написал, что "Газпром" уведомил по крайней мере одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. Тогда агентство не назвало этого покупателя. "Uniper считает это необоснованным и официально отклоняет требование о форс-мажоре", — приводит оно сейчас заявление Uniper.

"Газпром" 14 июня сообщил о снижении поставок по "Северному потоку", объяснив это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens. В частности, Siemens из-за санкций Канады в отношении российской компании не могла вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из этой страны, где она проходила ремонт. С 16 июня поставки составляли 40% мощности газопровода (не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах). Сейчас же, с 11 по 21 июля, "Северный поток" остановлен на плановое техобслуживание.

Немецкая энергокомпания Uniper запросила 8 июля у правительства ФРГ господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство не допустит банкротства Uniper и обсуждает меры поддержки компании. В понедельник, 18 июля, Uniper заявил, что в целях поддержания ликвидности начал отбирать газ из своих хранилищ, предупредил клиентов о возможном росте цен, а также сообщил о заявке на увеличение лимита по кредитной линии KfW в 2 миллиарда евро — она уже исчерпана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.