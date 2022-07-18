МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Европа должна значительно сократить потребление природного газа в течение нескольких следующих месяцев, чтобы подготовиться к долгой тяжелой зиме. Об этом заявил в понедельник глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль. В ЕС высказали опасения по ситуации с поставками газа

Евросоюз достиг некоторого прогресса в замещении российского природного газа на фоне значительной неопределенности относительно устойчивости поставок из России, отметил Бироль. Не исключено, что Россия полностью остановит поставки природного газа в Европу, добавил он.

Сильная жара в Европе усугубила самый широкомасштабный энергетический кризис за несколько десятилетий, поспособствовав повышению спроса на природный газ со стороны электростанций. Предложение электроэнергии в Европе ограничено, поскольку высокие температуры воздуха способствуют снижению ветряной электрогенерации, повышение температуры воды способствует сокращению генерации на атомных электростанциях, а падение уровня воды в реках способствуют перебоям с поставками угля на электростанции.

Кроме того, Европа не может положиться на альтернативных поставщиков природного газа. Даже если Норвегия и Азербайджан будут поставлять максимально возможные объемы природного газа, этого будет недостаточно, поскольку поставки из Северной Африки намного ниже уровней прошлого года, а импорт СПГ и без того находится на рекордных максимумах, отметил Бироль. В течение следующих трех месяцев рост запасов природного газа в Европе должен быть увеличен на 12 млрд кубических футов, что соответствует объему поставок СПГ на 130 танкерах, отмечают в IEA.

"Первым шагом к созданию приемлемых уровней запасов природного газа до начала зимы является сокращение текущего потребления природного газа в Европе и направление излишков в хранилища. Потребление уже несколько снизилось на фоне очень высоких цен на природный газ, но необходимо еще более значительное сокращение, — отметил Бироль. — Европе необходимо значительно снизить потребление природного газа, чтобы подготовиться к тяжелой зиме".

Даже если ЕС удастся наполнить подземные хранилища газа на 90%, сохраняется "повышенный риск проблем с поставками в случае полной остановки прокачки со стороны России", добавил Бироль. Риски станут еще более серьезными, если поставки российского газа прекратятся до того, как запасы в хранилищах Европы достигнут этого порога, сказал он. Немецкая Uniper получила письмо "Газпрома" о форс-мажоре по поставкам газа

Лидеры стран ЕС должны приложить совместные усилия, чтобы не столкнуться с существенным дефицитом газа позднее в этом году. В IEA полагают целесообразными осуществление следующего ряда мер.

Власти должны организовать аукционную систему, которая побудит промышленных потребителей сократить спрос на газ. Необходимо также уменьшить использование газа для генерации электроэнергии за счет временного увеличения потребления угля и нефти, а также повышения производства в сфере атомной энергетики.

Требуется "тесное сотрудничество в области эксплуатации тепловых электростанций, как на национальном, так и на общеевропейском уровне", добавляют в IEA.

Спрос на электроэнергию со стороны домохозяйств может быть снижен за счет регулирования использования систем кондиционирования воздуха и мер контроля за выполнением данных предписаний. Государственные учреждения и административные здания должны первыми изменить динамику потребления электроэнергии. Правительствам же следует организовать различные кампании, поощряющие сокращение потребления электричества физическими лицами.

Всем странам ЕС следует унифицировать план действий в случае чрезвычайной ситуации, полагают в IEA.

В среду Еврокомиссия, вероятно, предпримет ряд экстренных мер, в том числе по сокращению использования систем отопления и кондиционирования помещений, а также осуществит некоторые рыночные меры с целью нивелирования последствий возможного прекращения поставок газа из России.