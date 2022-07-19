МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Полное прекращение поставок газа из России может привести к нехватке топлива в странах Центральной и Восточной Европы и падению там ВВП на 6%. Об этом говорится в прогнозе МВФ.
В фонде подчеркнули, что при отключении российского газа некоторые страны Центральной и Восточной Европы — Венгрии, Словакии, Чехии — рискуют потерять до 40% "голубого топлива" и столкнуться со снижением ВВП до 6%.
Как отметили в МВФ, влияние может быть снижено за счет альтернативных источников. В таком случае нехватка может составить от 15% до 40% годового потребления.
https://1prime.ru/gas/20220719/837533682.html
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