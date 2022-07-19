МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Полное прекращение поставок газа из России может привести к нехватке топлива в странах Центральной и Восточной Европы и падению там ВВП на 6%. Об этом говорится в прогнозе МВФ. В МИД рассказали о возможности поставок больших объемов газа в Сербию

В фонде подчеркнули, что при отключении российского газа некоторые страны Центральной и Восточной Европы — Венгрии, Словакии, Чехии — рискуют потерять до 40% "голубого топлива" и столкнуться со снижением ВВП до 6%.

Как отметили в МВФ, влияние может быть снижено за счет альтернативных источников. В таком случае нехватка может составить от 15% до 40% годового потребления.