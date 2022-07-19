МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Альтернативные источники поставок газа в Европу и так работают на максимуме своих возможностей, резервов для замещения ими мощностей "Северного потока", если он не возобновит работу после планового техобслуживания, нет, сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В Брюсселе рассказали о худшем сценарии, который ожидает Евросоюз зимой

"Поставки из альтернативных источников и так идут на максимуме все последние месяцы. Резервов для увеличения там нет", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, способна ли Европа заместить российский газ, если поставки по "Северному потоку" не восстановятся.

Гривач также добавил, что у Нидерландов есть теоретическая возможность нарастить добычу газа на Гронингене, который ранее было решено закрыть из-за постоянных землетрясений и разрушений домов. "Но это очень рискованное решение, на которое правительство Нидерландов, судя по всему, очень не хочет идти", — прокомментировал эксперт.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.

При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме — на уровне 40% от пропускной мощности трубопровода. "Газпром" объяснял это, в том числе, задержкой из-за санкций Канады возврата турбины Siemens из ремонта. Сложившаяся ситуация породила опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали, пишет издание.

Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. "Газпром" сообщил, что ждет от Siemens подтверждения возможности вернуть турбину для "Северного потока". СМИ писали, что двигатель находится в пути, может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.