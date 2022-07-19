СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — ПРАЙМ. В Запорожской области будет проложен газопровод Бердянск-Мелитополь, что позволит запитать часть региона, оставшуюся без газа из-за действий Киева, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. Reuters: Евросоюз планирует разрешить разморозку ресурсов российских банков

Киевский режим ренее отключил газоснабжение региона. В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минэнерго оперативно проработать вопрос газификации региона.

"После отключения освобожденных территорий Запорожской области от газоснабжения со стороны сопредельных территорий Украины, принято решение запитать северо-западную часть области посредством газовой трубы Бердянск-Мелитополь", — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Установочные сроки прокладки нового газопровода — полтора месяца, добавил он, при условии соблюдения подготовки проектно-сметной документации.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами России.