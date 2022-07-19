МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Евросоюз собирается сократить потребление природного газа из-за опасений возможного прекращения поставок газа из России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов ЕС. Reuters: поставки газа по "Северному потоку" возобновятся в четверг

"Европейский союз намерен предложить странам-членам добровольное сокращение потребления природного газа на 15% со следующего месяца в связи с опасениями, что Россия может прекратить поставки топлива", — сообщили источники агентству.

Эта цель будет включена в постановление, сопровождающее план сокращения спроса, который Европейская комиссия должна представить в среду, чтобы справиться с потенциальным полным прекращением поставок со стороны Москвы.

По словам дипломатов, планируемый регламент предоставит комиссии право объявлять тревогу в масштабах всего союза, когда существует значительный риск серьезного дефицита поставок или резкого роста спроса.

В рамках своего плана "Экономия газа для безопасной зимы" комиссия планирует рекомендовать меры, включающие сокращение расходов на отопление и охлаждение, а также рыночные меры. В случае суровой зимы под угрозой окажется до 1,5% валового внутреннего продукта региона, согласно проекту оценки комиссии, с которым ознакомилось агентство.

По словам дипломатов, большая группа стран выступает против обязательных сокращений, утверждая, что национальные правительства уже имеют чрезвычайные планы и будут сокращать спрос независимо от того, обязывает ли их к этому ЕС.

Ранее во вторник Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ.

Россия повода для таких опасений не давала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для "Северного потока" уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.