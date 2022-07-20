МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Реверсные поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу в среду снизились, а заявки на поставку российского природного газа через пункт Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе устойчивы, согласно данным оператора. Фьючерсы на газ упали в США после попытки пробить ключевое сопротивление

Поставки газа через компрессорную станцию "Мальнов" в Германии в среду составляют около 2 527 804 киловатт-часов в час против примерно 4 000 000 киловатт-часов в час накануне, согласно данным оператора трубопровода Gascade.

Заявки на поставки российского природного газа через пункт Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе в среду не изменились, оставшись около 36,9 млн кубических метров в день. На это указывают данные оператора украинской газотранспортной системы.

Объем поставок российского газа в Европу транзитом через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на Украине в среду составил 40,1 млн кубических метров против 41,7 млн кубических метров накануне, сообщили в "Газпроме".

Поставки газа через трубопровод "Северный поток-1" приостановлены в связи с плановым техобслуживанием, которое должно завершиться 21 июля.

Во вторник вечером поставки по "Северному потоку-1" были кратковременно возобновлены, так как оператор трубопровода проводил опрессовку.

Президент России Владимир Путин в среду заявил, что мощность трубопровода, которая до начала регламентных работ была сокращена на 40%, может снизиться еще сильнее в связи с медленным обслуживанием оборудования.