МОСКВА. 20 июл — ПРАЙМ. Правительство Германии ожидает, что газ по "Северному потоку" будет поступать в полном объеме после ремонтных работ. Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина страны Кристиане Хоффман. Германия вновь вернулась к отбору газа из подземных хранилищ

По ее словам, немецкие власти исходят из того, что после технического обслуживания газ будет поступать в полном объеме, что Россия выполнит свои контрактные обязательства.