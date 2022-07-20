МОСКВА. 20 июл — ПРАЙМ. Правительство Германии ожидает, что газ по "Северному потоку" будет поступать в полном объеме после ремонтных работ. Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина страны Кристиане Хоффман.
По ее словам, немецкие власти исходят из того, что после технического обслуживания газ будет поступать в полном объеме, что Россия выполнит свои контрактные обязательства.
https://1prime.ru/gas/20220720/837546000.html
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