МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от властей страны обеспечить энергетическую безопасность страны и запустить поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2". В Италии рассказали, как Запад просчитался в отношении России

Таки они отреагировали на заявление российского президента Владимира Путина, который еще раз подчеркнул, что трубопровод был заморожен по настоянию немецкой стороны, и это несмотря на то, что он был готов к работе.

"Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите "Северный поток-2" и остановите свою политику. Речь идет о нашей экономической и социальной безопасности", — написал пользователь Frank F.

"Только этот аргумент никогда не интересовал их", — ответил ему Alexander H.

"Закрытие "Северного потока — 2" было ошибкой с самого начала, теплоснабжение должно быть обеспечено, тем более что Россия не понесет никаких потерь, так как потребителей в Азии предостаточно. Бессмысленные санкции бесполезны", — считает Cornelia O.

"Если говорить прямо, Путин, конечно, прав на 100 процентов. Трубопровод по конструкции идентичен "Северному потоку — 1". Какой именно трубопровод используется — чисто фактически никакой разницы, это просто политический вопрос. А вот с американцами пришлось бы сильно повозиться. Только по этой причине ЕС имеет смысл действовать в своих первоначальных интересах", — отметил Joachim S.

"Меня всегда поражало, как мало обсуждается, что нас, как европейцев, и в особенности нас, как немцев, США видят только в качестве приложения. Редко можно прочитать, что США активно способствовали эскалации конфликтов. А в конфликтах нейтральное гуманное отношение и предложение переговоров было бы полезно для немцев", — написал пользователь под ником rainer P. В Германии рассказали, как Евросоюз приближает свой крах

"Задолго до того, как начался кризис, Байден настаивал, чтобы "Северный поток — 2" не был запущен. С этим европейским делом США боролись всеми средствами. И это работало — по крайней мере, до сих пор", — резюмировала Anette F.

«Северный поток 2» — газопровод протяженностью более 1200 километров. Он пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. В конце декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что трубопровод полностью готов к эксплуатации. Но после начала спецоперации на Украине Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил его сертификацию.