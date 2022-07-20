БЕРЛИН, 20 июл — ПРАЙМ. Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" могут начаться в четверг после окончания регламентных работ, свидетельствуют предварительные данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade. Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций против России

На своем официальном сайте Gascade в среду днем опубликовал так называемые номинации, которые фактически предваряют возобновление поставок российского газа. Компания Gascade обслуживает станции в Любмине близ Грайфсвальда, где расположена точка выхода "Северного потока".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — остановлен на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.

При этом с середины июня, еще до техобслуживания, экспорт по "Северному потоку" шел с ограничением — на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались на КС "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром".

Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" со своей стороны выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.