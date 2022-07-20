МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков посетит Азербайджан, чтобы обсудить дополнительные поставки газа на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Азербайджан подписал с Евросоюзом документ об энергетической безопасности

"Во всей Европе газовый кризис – это факт. Поэтому я намерен в ближайшие дни отправиться в Азербайджан, где у меня будет встреча с президентом (Ильхамом —ред.) Алиевым, чтобы продолжить обсуждение вопроса об увеличении поставок газа. Мы одна из трех стран Евросоюза, которые реально имеют доступ к этому дешевому и безопасному газовому ресурсу", — заявил Петков.

Из-за того что некоторые европейские компаний отказались оплачивать поставки по новой рублевой схеме, "Газпром" в конце апреля перестал поставлять газ компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая – Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета – Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Кроме того, снижение экспорта в этом году связано с остановкой с мая поставок по магистрали "Ямал–Европа", а также с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам – "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе.