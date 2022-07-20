ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. Компания Siemens готова обслуживать еще больше турбин для поставок газа по “Северному потоку”, если будет соответствующий запрос, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе компании. ЕК представит предложения по экономии энергии в ЕС и подготовке к зиме

"В нормальных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является обычным делом. Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят”, — заявили в компании.

В компании добавили, что их целью в таких случаях будет доставка турбины до места работы в возможно короткие сроки.

В июле канадское издание Globe and Mail сообщало, что Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.

Отмечалось, что министерство иностранных дел Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет, что, как подчеркивало издание, является намного более длительным соглашением, чем сообщалось ранее. Однако Оттава может отозвать это решение в любой момент.

Также в компании заявили, что не комментируют заявления "Газпрома" о запросе предоставить соответствующую документацию по отправке турбины.

В среду "Газпром" сообщил, что пока не получил от немецкой Siemens официальных документов, позволяющих вернуть из ремонта турбину для компрессорной станции (КС) "Портовая" в условиях санкций, поэтому запросил их еще раз и подчеркнул, что подобные гарантии, а также последующий капремонт других двигателей, напрямую влияют на работу "Северного потока".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — остановлен 11 июля на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. При этом с середины июня экспорт по трубопроводу шел с ограничением — на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля заявила о разрешении вывезти из страны один из них.