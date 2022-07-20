ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. США рассчитывают на возобновление работы газопровода "Северный поток-1", видят в нем фактор энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. В Германии назвали ожидаемый объем поставок по "Северному потоку" 21 июля

"Северный поток" был бы важным элементом этого… Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что "Газпром" будет выполнять существующие контракты", — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, действительно ли он считает, что этот газопровод поможет восполнить запасы Европы.

Прайс добавил, что на краткосрочную перспективу, пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей, "возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — был остановлен 11 июля на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. При этом с середины июня экспорт по трубопроводу шел с ограничением — на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля заявила о разрешении вывезти из страны один из них.