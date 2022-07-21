МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Аргентина в июне установила рекорд по добыче сланцевого газа — 78 миллионов кубических метров в сутки. Об этом заявил глава департамента энергетики страны Дарио Мартинес. Поставки газа по "Северному потоку" достигли 30% мощности

"В июне мы достигли самого высокого в истории (уровня – ред.) производства нетрадиционного газа ", — говорится в сообщении департамента. Отмечается, что, благодаря разработке месторождения "Вака Муэрта", производство газа достигло 78 миллионов кубических метров в день.

Производство газа в целом также поддерживается на высоких уровнях — около 139 миллионов кубических метров в сутки в июне, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. На долю сланцевого газа приходится 56% от общего производства.

Сейчас Аргентина строит газопровод "Нестор Киршнер", который откроет возможность экспорта газа с месторождения "Вака Муэрта" в Бразилию и Чили.