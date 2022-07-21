МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе поле возобновления поставок по ключевому для региона газопроводу — "Северному потоку" — теряют около 3%, находятся на уровне около 1580 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Поставки газа по "Северному потоку" в Германию превысили заявленные объемы

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию на отметке около 1580 долларов (−3,3% к расчетной цене среды — 1635,2 доллара) и уже через минуту ускорили темпы снижения, опустившись — впервые с 1 июля — ниже 1550 долларов, до 1529,3 доллара (−6,5%). Пока это минимум торгов. Затем котировки немного выросли, в последние минуты находятся на уровне открытия.

Так участники европейского рынка реагируют на возобновление поставок газа по "Северному потоку", который с 11 по 21 июля находился на плановом техобслуживании. Остановка газопровода усугубила нехватку "голубого топлива" в Европе: в Германии и Бельгии в некоторые дни в середине июля отбор газа из подземных хранилищ превышал закачку.

Биржевые котировки в Европе перешли к устойчивому росту с 13 июня. Расчётная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов (по TTF) за несколько дней резко выросла с 900 долларов до отметки выше 1300 долларов и после небольшого снижения вновь подскочила — до 1900 долларов. Однако с середины июля стоимость газа вновь перешла к снижению.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.