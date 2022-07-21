МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG успешно завершил выполнение всех технических работ на обеих нитках газопровода в установленные сроки. Поставки газа по "Северному потоку" в Германию превысили заявленные объемы

"Компания Nord Stream AG успешно завершила выполнение всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в соответствии с установленными сроками. Подача газа возобновлена 21 июля 2022 года", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что оператор заранее согласовал график и план работ со своими партнерами по прокачке.

Подача российского газа по "Северному потоку" возобновилась с 7.00 мск четверга после планового техобслуживания, которое длилось с 11 июля. По данным Nord Stream AG, заявки потребителей в Европе на поставку по этой магистрали составляют около 2,66 миллиона кубов в час, или примерно 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки. Как отмечается, этот объем был достигнут за два часа работы трубопровода – с 7.00 до 9.00 мск.

На таком уровне экспорт шел с середины июня, когда "Газпрому" пришлось снизить поставки до 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Согласно заявлениям российской компании, снижение поставок связано исключительно с задержками при возврате после ремонта немецкой Siemens газовых турбин и не несет политического характера.