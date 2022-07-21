МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "Газпром" подтвердил, что поставит австрийской OMV около 50% от заказанных на четверг объемов газа, что эквивалентно показателям до проведения технических работ на трубопроводе. Оператор "Северного потока" завершил работы на обеих нитках газопровода

"Реальный поток газа будет понятен только в течение этих газовых суток, которые начались в 6.00, однако "Газпром" подтвердил около 50% нашего заказа на эти газовые сутки", — рассказал РИА Новости представитель австрийской нефтегазовой компании.

При этом в период техобслуживания "Газпром" подтвердил поставку около 30% от заказанных объемов, добавляется в сообщении.

Подача российского газа по "Северному потоку" возобновилась с 7.00 мск четверга после планового техобслуживания, которое длилось с 11 июля. По данным Nord Stream AG, объем прокачки топлива за час с 7.00 до 8.00 мск достиг почти 1,9 миллиона кубометров. При этом заявки потребителей в Европе на поставку по этой магистрали составляют около 2,66 миллиона кубов в час, или примерно 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки.

С середины июня экспорт по трубопроводу шел в ограниченном объеме — на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Согласно заявлениям "Газпрома", снижение поставок связано исключительно с задержками при возврате после ремонта немецкой Siemens газовых турбин и не несет политического характера.