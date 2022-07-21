МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "Газпром" подтвердил, что поставит австрийской OMV около 50% от заказанных на четверг объемов газа, что эквивалентно показателям до проведения технических работ на трубопроводе.

Церемония пуска трубопровода "Северный поток"

Оператор "Северного потока" завершил работы на обеих нитках газопровода

"Реальный поток газа будет понятен только в течение этих газовых суток, которые начались в 6.00, однако "Газпром" подтвердил около 50% нашего заказа на эти газовые сутки", — рассказал РИА Новости представитель австрийской нефтегазовой компании.

При этом в период техобслуживания "Газпром" подтвердил поставку около 30% от заказанных объемов, добавляется в сообщении.

Подача российского газа по "Северному потоку" возобновилась с 7.00 мск четверга после планового техобслуживания, которое длилось с 11 июля. По данным Nord Stream AG, объем прокачки топлива за час с 7.00 до 8.00 мск достиг почти 1,9 миллиона кубометров. При этом заявки потребителей в Европе на поставку по этой магистрали составляют около 2,66 миллиона кубов в час, или примерно 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки.

С середины июня экспорт по трубопроводу шел в ограниченном объеме — на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Согласно заявлениям "Газпрома", снижение поставок связано исключительно с задержками при возврате после ремонта немецкой Siemens газовых турбин и не несет политического характера.