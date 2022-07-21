МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. По данным оператора магистрали Nord Stream AG, поставки российского газа в Европу по магистрали "Северный поток" достигли уровня до остановки на плановое техобслуживание — примерно 2,66 миллиона кубометров в час, или 40% мощности. "Газпром" поставит Австрии половину от заказанных объемов газа

Уточняется, что транзит "голубого топлива" по газопроводу возобновились с 7.00 мск четверга. Физический поток с 7.00 до 8.00 мск составил почти 1,9 миллиона кубометров — около 30% мощности магистрали, а с 8.00 мск вырос примерно до 2,66 миллиона кубометров в час — примерно 40% мощности, следует из данных Nord Stream AG. Это соответствует уровню до остановки на плановое техобслуживание.

Ранее в четверг Nord Stream AG объявила об успешном завершении всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в установленные сроки. Магистраль была остановлена с 11 по 21 июля. При этом с середины июня, еще до техобслуживания, экспорт по "Северному потоку" ограничивался 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности.