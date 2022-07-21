МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Увеличить прокачку газа по "Северному потоку" до стопроцентного уровня нельзя из-за технологических проблем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле ответили на обвинения в "газовом шантаже"

По его словам, Путин подробно объяснил в Тегеране, какие неполадки в работе газопровода наблюдаются и с чем они связаны.

"Он абсолютно детально объяснил, сколько компрессорных станций, какие неполадки — неполадки, зафиксированные компанией Siemens, — и в связи с чем происходит та ситуация, при которой невозможно на все 100% нарастить давление", — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, причиной таких неполадок является отсутствие "должного технологического обслуживания".

При этом в Кремле согласились с заявлениями американского госдепа о том, что "Северный поток" является фактором энергобезопасности Европы.

"То, что касается фактора энергетической безопасности, да, мы согласны, мы собственно, постоянно говорим, что Россия, как поставщик энергоресурсов, является очень важным и неотъемлемым фактором для европейской энергетической безопасности. Это так", — сказал Песков.

Подача российского газа по "Северному потоку" возобновилась с 7.00 мск четверга после планового техобслуживания, которое длилось с 11 июля. По данным Nord Stream AG, заявки потребителей в Европе на поставку по этой магистрали составляют около 2,66 миллиона кубов в час, или примерно 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки. Как отмечается, этот объем был достигнут за два часа работы трубопровода – с 7.00 до 9.00 мск.

На таком уровне экспорт шел с середины июня, когда "Газпрому" пришлось снизить поставки до 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Согласно заявлениям российской компании, снижение поставок связано исключительно с задержками при возврате после ремонта немецкой Siemens газовых турбин и не несет политического характера.