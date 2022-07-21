ВАРШАВА, 21 июл — ПРАЙМ. Газопровод Baltic Pipe подключили к газотранспортным системам Польши и Дании, об этом заявил польский оператор газопроводов GAZ-System. Песков объяснил, почему не удается нарастить поставки по "Северному потоку"

"Мы интегрировали газовые сети Польши и Дании, создав новый коридор поставок природного газа в центрально-восточный регион Европы", — передает пресс-служба слова главы компании Томаша Стемпеня.

Он подчеркнул, что эта магистраль в техническом плане является частью национальной системы передачи. По словам Стемпеня, до 1 октября 2022 года предполагается завершить пусковые работы и заполнение газом с последующим запуском транспортировки топлива.

Как отметил глава GAZ-System, непосредственно после начала эксплуатации мощность Baltic Pipe составит около двух-трех миллиардов кубометров газа в год, а в 2023 году достигнет максимума в 10 миллиардов.