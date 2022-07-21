МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Правительство Германии приняло законодательные поправки, повышающие целевые показатели для заполнения газохранилищ. Об этом заявил вице-канцлер страны Роберт Хабек. В Германии оценили уровень прокачки газа по "Северному потоку"

По словам Хабека, немецкие власти объявят и примут новые меры, направленные на улучшение энергетической безопасности, в частности по заполнению газохранилищ. Вице-канцлер отметил, что к октябрю их уровень заполненности должен составлять 85%, к ноябрю — 95%.