МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. У европейских стран есть только два способа снизить зависимость от российского газа, сообщило агентство Bloomberg.

Эксперты МФВ на этой неделе напомнили, что дефицит природного газа редко воспринимают как угрозу рецессии в Европе, однако именно это является потенциальным фактором, из-за которого ситуация в экономике региона может усугубить боль от крупного кризиса поставок энергоносителя в ЕС. В Польше обвинили Германию в попытке получить накопленный газ страны

Среди других рисков, по мнению МВФ: ограниченность каналов поставок сырья между некоторыми государствами, неравномерный уровень запасов газа по всему союзу в преддверии возможной суровой зимы и нежелание властей принимать политически сложные решения. Например, отсрочка закрытия атомных электростанций в Германии или подверженного подземным толчкам газового месторождения Гронинген в Нидерландах. По мнению специалистов, именно эти действия могли бы диверсифицировать риски от сокращения поставок из России.

Агентство напомнило, что Россия уже снизила или остановила поставки газа в несколько стран, включая Польшу, Данию и Нидерланды, после их отказа платить за сырье в российской валюте. По прогнозу МВФ, полное сокращение может привести к тому, что экономика ЕС потеряет до 2,65% валовых национальных расходов.

Европейская комиссия накануне предложила подтолкнуть страны ЕС к непопулярному, но необходимому пути: за счет сокращения спроса. Участников призвали на первом этапе добровольно снизить потребление газа на 15%. Это, отмечает агентство, должно укрепить чувство коллективных действий и жертвенности, наподобие предложенной администрацией президента Франции Эммануэля Макрона энергетической трезвости. Однако это может подорвать единство Евросоюза, а не укрепить его.

При этом ситуация с зависимостью от российского газа по Евросоюзу неоднородна и меняется в зависимости от страны: поэтому одни могут не задумываться о сокращении потребления, а другим пришлось бы ужаться на 54%. Однако, если Брюссель начнет налагать штрафы, чтобы обеспечить нужные показатели, то "ворчание" некоторых стран может перерасти в нечто большее.

Вместо этого, как пишет Bloomberg, нужно использовать стратегию не только кнута, но и пряника в виде "большой сделки". Bloomberg: Азия стала активнее закупать СПГ на зиму

Формат "большой сделки" мог бы простимулировать страны Евросоюза к сотрудничеству за счет сосредоточения внимания не только на спросе, но и на предложении. То есть, как пишет Bloomberg, помимо обеспечения новых трубопроводов и поставок СПГ из-за границы, лидерам Евросоюза необходимо совместно принимать более жесткие решения для общего блага. Например, отсрочка закрытия атомных электростанций, закачка большего количества газа из Гронингена и сжигание угля в чрезвычайных целях были бы политически непопулярны, но послужили бы снижению зависимости от российского сырья и увеличению запасов газа, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, говорится в тексте. При этом, необходимое сокращение спроса можно было бы смягчить за счет объединения энергетических и финансовых ресурсов. Часть средств могла бы пойти на сейсмостойкие дома в Гронингене, а также на поддержку уязвимых домохозяйств.

Такая сделка, как утверждает Bloomberg, имеет смысл, особенно с учетом того, что Берлин и Париж сталкиваются с проблемами в энергетическом секторе. Так, Франция не зависит от российского газа, но у нее есть проблемы с атомными электростанциями, а Германия сталкивается с серьезным газовым кризисом. При этом в тексте отмечается, что усилия требуют сильного руководства, которого так не хватает странам. Но при этом канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Мкрон должны взывать к солидарности стран ЕС, иначе у них ничего не выйдет.