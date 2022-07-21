МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Турбина для российского газопровода "Северного потока" прибыла в Германию в начале недели, заявил министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Оператор "Северного потока" завершил работы на обеих нитках газопровода

"У нас тесные контакты с Siemens, но мы говорим о том, что уже было сделано. Турбина, это я могу сказать, в начале неделе была в Германии", — сообщил он в ходе пресс-конференции.

По словам министра, о передаче оборудования "Газпрому" сообщат по факту.

Подача российского газа по "Северному потоку" возобновилась с 7.00 мск четверга после планового техобслуживания, которое длилось с 11 июля. По данным Nord Stream AG, заявки потребителей в Европе на поставку по этой магистрали составляют около 2,66 миллиона кубов в час, или примерно 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки. Как отмечается, этот объем был достигнут за два часа работы трубопровода – с 7.00 до 9.00 мск.

На таком уровне экспорт шел с середины июня, когда "Газпрому" пришлось снизить поставки до 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Согласно заявлениям российской компании, снижение поставок связано исключительно с задержками при возврате после ремонта немецкой Siemens газовых турбин и не несет политического характера.