МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Италия, Польша и Венгрия выразили обеспокоенность предложением Еврокомиссии снизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Совет Евросоюза одобрил новые санкции против России

Еврокомиссия в среду предложила новый план по сокращению спроса на газ. Он предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.

"У итальянского, польского и венгерского постпредов были значительные опасения по поводу представленной во вторник Еврокомиссией идеи о сокращении использования газа на 15% в течение следующих восьми месяцев", — говорится в сообщении на сайте агентства.

Ранее о своем несогласии с этим планом заявляли также Португалия и Испания.

Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон на пресс-конференции по новым предложениям ЕК по экономии газа заявил, что Еврокомиссия готовит Евросоюз к зиме без российского газа.