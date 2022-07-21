МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Венгрия проработала возможность приема дополнительных объемов российского газа через южное направление и интерконнектор на границе с Австрией и Словакией. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто. В МИД Венгрии надеются на увеличение поставок российского газа

По его словам, невозможно приобрести достаточное колическво гза без источников из России. Поэтому власти Венгрии решили принять меры для обеспечения большего объема поставок "через интерконнектор, который находится на границе со Словакией и Австрией". Страна, таким образом, сможет получать 20 миллионов кубометров "голубого топлива" ежедневно, подчеркнул Сийярто.