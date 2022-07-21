МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Крупнейшие импортеры сжиженного природного газа (СПГ) в Азии наращивают закупки, стремясь восполнить запасы в преддверии зимнего периода. Многие опасаются сокращения поставок энергоносителей из России и усугубления дефицита предложения на мировом рынке. Об этом в интервью Bloomberg Television рассказала Саманта Дарт из Goldman Sachs Group Inc. В МИД Венгрии надеются на увеличение поставок российского газа

Южная Корея приобрела более десятка партий СПГ с поставкой в зимние месяцы, тогда как крупнейшие электроэнергетические компании Японии ожидают новых поставок уже начиная с сентября, сообщают трейдеры. Тайваньская компания CPC Corp., чья активность на спот-рынке в течение многих месяцев оставалась крайне низкой, выразила намерение увеличить закупку СПГ с поставкой этой осенью.

Всплеск спроса на СПГ совпал с окончанием плановых профилактических работ на крупнейшем российском газопроводе, снабжающем Европу. Прокачка газа по "Северному потоку-1" возобновилась утром в четверг, но любые задержки или снижение поставок заставят страны Европы увеличить закупки СПГ, что усилит конкуренцию на рынке со странами Азии.

Покупатели из Азии стремятся обеспечить зимние поставки до возможного скачка мировых цен на газ или же сокращения предложения вследствие уменьшения экспорта из России. Спот-цены на природный газ на европейских и азиатских рынках уже обновили рекордные максимумы для текущего времени года.

Дисконт, с которым предлагается СПГ в Азии по сравнению со странами Европы, уменьшился на прошлой неделе, а значит электроэнергетические компании Азиатско-Тихоокеанского региона готовы платить больше за необходимый объем поставок. Ранее покупатели из Европы предлагали продавцам на физическом рынке более выгодные условия, испытывая острую необходимость в пополнении запасов газа.

В прошлом году Китай был крупнейшим в мире импортером СПГ, но пока что китайские покупатели практически отсутствуют на физическом рынке из-за локдаунов, негативно отражающихся на экономической активности и спросе на энергоносители. В случае восстановления активности в Китае ситуация на рынке СПГ может стремительно измениться, и поставки в Европу будут сокращаться.