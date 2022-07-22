МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ."Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,9 миллиона кубометров на 22 июля. Об этом рассказал официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. В Верховной раде предложили воровать российский газ

Он отметил, что "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,9 миллиона кубометров на 22 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, подчеркнул Куприянов.