МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Средний объем заполненности европейских газовых хранилищ достиг 65,5%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Bloomberg: Италия, Польша и Венгрия обеспокоены идеей снизить спрос на газ

Так, за сутки объем топлива в ПХГ Евросоюза увеличился на 0,28 процентного пункта и достиг примерно 66 миллиардов кубометров. При сохранении этих темпов закачки ЕС успеет достичь целевого уровня в 80% к концу августа, а показателя в 90% — к концу сентября.

При этом ветрогенерация в регионе опустилась до 8,2% и приблизилась июльскому минимуму, свидетельствую данные WindEurope. На прошлой неделе объем производства энергии из ветра составил в среднем 11,41%, а в июне — 11,23%, что стало самой низкой отметкой с начала года.

Прокачка российского газа в Европу по "Северному потоку" ожидается на прежнем уровне – 2,66 миллиона кубометров в час или почти 64 миллиона кубометров в сутки. Поставки по этой магистрали остаются сниженными из-за проблем с возвратом турбины из Канады после ремонта и составляют около 40% от максимальной мощности газопровода – 170 миллионов кубометров в день. Природа взбунтовалась. За что Европе ниспослана жара

Экспорт российского топлива транзитом через Украину также сохраняется на уровне прошлых дней. Заявки европейских потребителей на поставки через ГИС "Суджа" на 23 июля составляют 42,1 миллиона кубометров, на этой отметке показатель держится с конца мая.

Тем временем европейских регион охватила рекордная жара, в некоторых странах воздух прогрелся до 40 градусов по Цельсию. Погодные аномалии ведут к повышенному потреблению электроэнергии и, соответственно, газа.