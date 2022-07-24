Журнал The Spectator: Германия попала в "ловушку" Путина из-за поставок газа
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Германия "попала в ловушку" российского президента Владимира Путина из-за поставок газа, написала в статье для британского консервативного издания The Spectator обозреватель Катя Хойр.
Она отметила, что немецкие власти уже "отвыкли" просчитывать риски, ведь Россия очень долго и добросовестно поставляла газ в ФРГ, в связи с чем сегодня Берлин просто не знает, как покончить с зависимостью от российского газа. Причем Хойр утверждает, что Кремль даже разработал особую тактику поставок топлива в ФРГ, благодаря которой наверняка добьется успеха.
По ее словам, "российский план столь же предсказуем, сколь и эффективен: поддерживать поставки газа в Германию на уровне, позволяющем стране функционировать, но достаточно низком, чтобы вызвать скачки цен и неопределенность".
В то же время Хойр сообщает об упадке настроения в немецком обществе, ссылаясь на данные недавнего соцопроса, показавшего, что большинство граждан Германии считают, что введенные против Москвы санкции ударили по ним сильнее, чем по России.
https://1prime.ru/gas/20220724/837585606.html
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