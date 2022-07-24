МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Германия "попала в ловушку" российского президента Владимира Путина из-за поставок газа, написала в статье для британского консервативного издания The Spectator обозреватель Катя Хойр. Вице-канцлер ФРГ назвал запуск "Северного потока – 2" поражением Германии

Она отметила, что немецкие власти уже "отвыкли" просчитывать риски, ведь Россия очень долго и добросовестно поставляла газ в ФРГ, в связи с чем сегодня Берлин просто не знает, как покончить с зависимостью от российского газа. Причем Хойр утверждает, что Кремль даже разработал особую тактику поставок топлива в ФРГ, благодаря которой наверняка добьется успеха.

По ее словам, "российский план столь же предсказуем, сколь и эффективен: поддерживать поставки газа в Германию на уровне, позволяющем стране функционировать, но достаточно низком, чтобы вызвать скачки цен и неопределенность".

В то же время Хойр сообщает об упадке настроения в немецком обществе, ссылаясь на данные недавнего соцопроса, показавшего, что большинство граждан Германии считают, что введенные против Москвы санкции ударили по ним сильнее, чем по России.