МОСКВА, 24 июл ПРАЙМ. Европейские компании, скорее всего, успеют заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) до целевого уровня в 80% к началу зимнего сезона, однако риски на рынке сохраняются, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Европа заполнила свои газовые хранилища на 65,5%

Подземные хранилища газа в Евросоюзе по данным на 21 июля заполнены на 65,5%, что близко к среднему показателю на эту дату за последние несколько лет. Совет Евросоюза в июне принял постановление об обязательном заполнении газохранилищ как минимум на 80% к началу зимнего сезона и до 90% к следующему зимнему сезону (начинается в середине октября – начале ноября).

ЗАПОЛНИТЬ "ДЫРУ" В ХРАНИЛИЩАХ

"Скорее всего, они (европейские компании — ред.) смогут заполнить их (ПХГ — ред.) до обозначенных в директиве уровней к началу отопительного сезона", — считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Можно спрогнозировать, что если темпы закачки газа в подземные хранилища в Евросоюзе сохранятся на том же уровне — в среднем 0,35 процентного пункта за сутки в июле (0,37 процентного пункта в июне и 0,45 — в мае), — то регион заполнит "подземки" до 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% — за десять недель — к концу сентября, подсчитало РИА Новости.

Сейчас общий объем газа в европейских хранилищах составляет около 66 миллиардов кубометров. При заполненности на 80% и 90% в "подземках" будет почти по 80 и 90 миллиардов кубометров газа. Европейские потребители за прошедший зимний сезон подняли из хранилищ 51 миллиард кубометров газа, а за сезон 2020/2021 года — 67,3 миллиарда кубометров.

РИСКИ

Европа приступила к закачке газа в середине марта, когда в газохранилищах оставалось около 25,2 миллиарда кубометров, и за четыре месяца восполнила запасы почти на 40 миллиардов кубометров. До выхода на 80% заполненности надо еще около 15 миллиардов, а на 90% — почти 25 миллиардов. "Газпром" сообщал, что общая за сезон закачка более 60 миллиардов кубометров недостаточна для гарантированного прохождения пиков потребления в случае аномально холодной зимы.

Аналитик из Фонда национальной энергетической безопасности среди основных рисков, которые могут снизить темпы заполнения хранилищ, отметил финансовое состояние компаний, работающих на рынке и осуществляющих закачку, и физические поставки из всех источников.

Другое мнение высказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Многое будет зависеть от ситуации с ветром, последние четыре недели выработка на ветряных станциях увеличивалась из-за благоприятной ситуации, однако прогнозировать ее сохранение в будущем невозможно", — отмечает он.

Ветряные электростанции, по словам эксперта, обеспечивают до 30% потребления Германии, поэтому ситуация с ветром имеет критическое значение для энергобаланса Евросоюза, особенно в текущих условиях риска поставок газа и аномально жаркой погоды.

Гривач также считает, что процесс накопления запасов газа может осложнить погодный фактор. Среди прочих рисков он отметил технологические ограничения.

С другой стороны, по словам аналитика, уровень цен на газ продолжает разрушать текущий спрос на него, что увеличивает физическую доступность для закачки. Стоимость газа сейчас в три раза выше, чем прошлым летом, когда она и так были рекордной для летнего периода, добавил он.

"Шторм уже вовсю бушует. Но потенциал для эскалации тоже имеется. Вплоть до конца света в прямом и переносном смысле", — заключил Гривач.