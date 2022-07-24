МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Украина будет не покупать, а воровать газ у России при поддержке Евросоюза, заявил в интервью изданию "Украина.ру" политолог и экономист Андрей Суздальцев. Транзит российского газа через Украину сохраняется на прежнем уровне

"Если говорить о поставках газа на Украину, то она его покупать у нас не будет. Она будет его нагло воровать, и все это поддерживается Евросоюзом, который поставляет ей вооружения. Тут мы никакого сочувствия не получим. Мы сочувствия восемь лет не получали, пока обстреливали города Донбасса", — отметил Суздальцев.

При этом России, по его мнению, необходимо готовиться к уходу с европейского рынка, ведь Брюссель поддерживает в конфликте Украину не просто так, потому что рассчитывает на поражение Москвы на поле боя, которое должно "заставить нас рассчитываться за проигрыш в "холодной войне" газовыми контрибуциями".