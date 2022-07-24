МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Европейские страны наращивают темпы закачки газа в подземные хранилища после запуска "Северного потока", следует из данных Gas Infrastructure Europe. Аналитики оценили, успеет ли Европа заполнить к зиме газовые хранилища

Так, средний объем заполненности европейских ПХГ достиг 65,82%, что близко к среднему значению на эту дату за последние несколько лет. За сутки показатель увеличился на 0,33 процентного пункта (по сравнению с 0,28 и 0,25 процентного пункта в предыдущие дни). Объем топлива, хранящийся в "подземках" теперь составляет 66,5 миллиардов кубометров.

При этом ветрогенерация в регионе сохраняется вблизи июньских минимумов – 8,6%, свидетельствую данные WindEurope. На прошлой неделе объем производства энергии из ветра составил в среднем 11,41%, а в июне — 11,23%, что стало самой низкой отметкой с начала года.

Прокачка российского газа в Европу по "Северному потоку" ожидается на прежнем уровне – 2,66 миллиона кубометров в час или почти 64 миллиона кубометров в сутки. Поставки по этой магистрали остаются сниженными из-за проблем с возвратом турбины из Канады после ремонта и составляют около 40% от максимальной мощности газопровода – 170 миллионов кубометров в день. Эксперт рассказал о поставках газа на Украину и уходе с европейского рынка

Экспорт российского топлива транзитом через Украину также сохраняется на уровне прошлых дней. Заявки европейских потребителей на поставки через ГИС "Суджа" на 23 июля составляют 41,2 миллиона кубометров, на этой отметке показатель держится с конца мая.

Тем временем европейских регион охватила рекордная жара, в некоторых странах воздух прогрелся до 40 градусов по Цельсию. Погодные аномалии ведут к повышенному потреблению электроэнергии и, соответственно, газа.