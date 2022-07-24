МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Страны-члены Европейского союза добиваются исключений из планов Брюсселя по снижению спроса на природный газ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа. В ЕК заявили, что жителям Евросоюза стоит экономить газ

Согласно изданию, в Евросоюзе заявили, что обязательные целевые показатели должны учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, а также объемы газа, уже направленные в хранилища. По мнению государств-членов Евросоюза, исключения могут получить те, у кого есть возможность поставлять газ другим. Ряд отраслей, которые считаются критически важными для единого рынка ЕС, тоже следует освободить от жестких требований, считают они.

"Страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса", — приводит газета слова из проекта документа.

Согласно этому проекту, по меньшей мере пять стран должны сделать запрос, чтобы предложенные Евросоюзом показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование.

Еврокомиссия в среду предложила новый план по сокращению спроса на газ. Он предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.