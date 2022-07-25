МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Полное прекращение поставок газа из России в Европу совсем не за горами, и "рано или поздно" все же произойдет, об этом заявила в своем комментарии агентству DPA Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. FT: Китай не инвестирует в Россию в рамках проекта "Один пояс — один путь"

Она напомнила, что "Газпром" частично поставляет газ или вообще не поставляет его в 12 стран-членов Евросоюза.

"Вот почему Европа должна быть готова к худшему сценарию: полной остановке поставок газа рано или поздно", — сказала чиновница.

DPA пишет, что ранее глава Еврокомиссии уже допускала подобный исход событий и отметила, что это повлияет на все страны ЕС, так как их экономики тесно переплетены, а внутренний европейский рынок она назвала сердцем экономики ЕС. Кроме того, дер Ляйен отметила, что ЕС должен к марту 2023 года сэкономить 15% потребления сырья — это около 45 миллиардов кубов.

Запад усилил санкции против России после начала спецоперации на Украине. В ЕС начали звучать призыве об отказе от российских энергоносителей, что привело к росту цен на топливо и продукты как в Европе, так и в Соединенных Штатах.

В начале лета "Газпром" значительно снизил прокачку сырья по "Северному потоку", объяснив это тем, что отданная на ремонт в Канаду турбина никак не могла вернуться. В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию, чтобы в дальнейшем передать ее Москве. Во Франции ввели ограничения на потребление воды

ЕС также опасается, что Россия в какой-то момент решит прекратить поставки своих энергоносителей в виде ответной меры на введенные против Москвы ограничения. По мнению аналитиков, европейские компании, вероятнее всего, успеют заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) до целевого уровня в 80% к началу зимнего сезона, однако риски на рынке сохраняются.