25 июля — ПРАЙМ. Котировки природного газа растут. Потребление газа для генерации электроэнергии остается высоким из-за жары в США, сообщает рейтер. Биржевые цены на газ в Европе превысили 1850 долларов за тысячу кубов

Около 13.44 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на газ на NYMEX торговались с повышением на 12,5 цента, или 1,5%, по 8,424 доллара за млн БТЕ. Ранее в понедельник котировки поднимались до более чем месячного максимума.

"Погода (в США) более жаркая, чем обычно, и на этом фоне спрос на газ растет", — отметил Роберт ДиДона из Energy Ventures Analysis.

Температуры воздуха во всех континентальных штатах США на прошлой неделе превышали норму. При этом жара ожидается и дальше. Европа также столкнулась с аномальной жарой, которая унесла жизни сотен людей.

"Рекомендуется занимать длинные позиции. Возник потенциал роста цен на газ к 9 долларам", — говорят аналитики Ritterbusch and Associates.

"Когда жара спадет, участники рынка продолжат следить за объемами закачки газа в хранилища. Мы ожидаем, что к концу летнего сезона объем запасов в США будет отставать от среднего 5-летнего значения, из-за чего предложение может быть несколько ограниченным зимой", — добавил ДиДона.