ВАРШАВА, 25 июл — ПРАЙМ. Польша не согласна делиться газом с другими странами Европейского союза, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на пресс-конференции в понедельник. В ЕК объяснили, зачем вводят меры по экономии газа странами Евросоюза

"То, что предложила Европейская комиссия – это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии – это попытка навязывания обязательных механизмов редукции", — сказала Москва.

"Тяжело, чтобы государство согласилось на обязательную редукцию газа, не зная, как будет выглядеть ближайшая зима, не имея обеспеченных собственных интересов. Мы можем говорить на тему добровольных механизмов, мы можем говорить на тему экономии в отдельных странах, так как говорит Международное энергетическое агентство", — добавила она.

По словам министра, предложения Еврокомиссии не встречают согласия не только в Польше, но и в других странах Евросоюза. "Тяжело дискутировать об обязательных механизмах, подготовленных Европейской комиссией за несколько дней, можно сказать на коленке. Мы на это не можем согласиться, и не только мы. Против таких решений выступают также Греция, Португалия, Испания, Кипр, Мальта и другие страны", — сказала она.

Москва отметила, что Польша не нуждается в предложенном Европейской комиссией сокращении спроса на газ.

"Завтра в Брюсселе состоится встреча, посвященная энергетической безопасности, а главное – теме газа. Наши хранилища, как вы знаете, в данный момент уже полны. У нас есть безопасные поставки. Все потребности удовлетворены в отличии от 11 стран Европейского союза, которые уже сегодня ввели ограничения", — сказала министр.

"У нас нет и нам не нужны никакие ограничения", — добавила она. Глава ЕК призвала готовиться к полной остановке поставок газа из России

Еврокомиссия 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС. В среду предложение обсудят в Брюсселе министры энергетики.