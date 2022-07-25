МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Европа поняла, к чему может привести полное перекрытие вентилей "Северного потока", пишет обозреватель чешского издания iROZHLAS Петр Голуб. The American Conservative: американские санкции помогли России

Европейские энергетики и политики вздохнули с облегчением, когда наконец поставки по магистрали были вновь запущены. Однако опасения, что российская сторона опять может остановить поставки, еще остаются.

"Смешными оказались заявления и запугивания лидеров Берлина и Брюсселя, сделанные еще на прошлой неделе, о том, что газ, вероятно, иссяк навсегда. Все переговоры и соглашения на высшем уровне, которые мы видели в последние десять дней, оказались штабными учениями в момент, когда на самом деле непосредственной угрозы не было", — отметил колумнист.

Голуб рассказал, что некоторые страны начали искать альтернативу. Так, например, австрийцы нашли для себя резерв в виде 40 тераватт-часов норвежского газа, имеющийся в распоряжении концерна OMV и способного покрыть половину местного потребления.

Даже чешское правительство может похвастаться тем, что нашло возможность получить энергоноситель в объеме трети годового потребления через Нидерланды и немедленно вступило в переговоры с производителями. Другие действуют по такой же схеме: немецкий вице-канцлер Роберт Хабек координирует потоки газа с соседями.

"Правда, разочаровали действия Европейской комиссии. От нее мы дождались только предупреждений о том, что газ нужно экономить. Максимум, на что оказались способны брюссельские эксперты, так это подсчитать, на сколько каждое государство должно сократить потребление, учитывая свою зависимость от России", — считает чешский журналист. — Благодаря штабным учениям страны-члены теперь знают, на кого в такой момент не стоит полагаться".

Утром 11 июля газопровод "Северный поток" возобновил работу после ремонта. Поставки были остановлены 11 июля — для планового ежегодного обслуживания, и вновь прокачка началась в соответствии с графиком, с 7 утра по московскому времени.

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