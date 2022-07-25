БРЮССЕЛЬ, 25 июл — ПРАЙМ. Страны Евросоюза могут скорректировать предложения Еврокомиссии о процедуре, позволяющей вводить обязательную для достижения цель по снижению спроса на газ в ближайшие месяцы, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС. СМИ: Евросоюз добивается исключений из планов ЕК по снижению спроса на газ

Чешское председательство в Совете стран ЕС, по его словам, предложило некоторые поправки к проекту Еврокомиссии, которые обсуждаются представителями стран ЕС. Работа над компромиссным вариантом поправок продолжается, добавил он.

"У нас есть несколько поправок… первая — чуть изменить логику и поставить Совет на место водителя в процессе запуска "предупреждения союза", — сказал чиновник.

"Могу подтвердить, что в последнем проекте страны должны будут запускать "предупреждение союза". Два пути, как можно будет это сделать", — добавил собеседник журналистов.

По его словам, ЕК может предложить запустить такую процедуру, но это должно быть одобрено квалифицированным большинством государств союза. Кроме того, пять стран ЕС могут попросить Еврокомиссию запустить ее.

Еврокомиссия на прошлой неделе предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ в ЕС. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Еврокомиссия также предложила, чтобы после консультаций с государствами союза она могла бы объявлять так называемое "предупреждение союза" о безопасности снабжения, что означало бы введение обязательного снижения спроса на "голубое топливо" для всех государств союза.