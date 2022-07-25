МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов в понедельник подскочили на 12%, до 1890 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию понедельника у отметки 1680 долларов за тысячу кубометров (−0,5% к расчётной цене пятницы — 1686 долларов) и на протяжении первых часов торгов демонстрировали умеренный рост в среднем на 3–4%. После 14.30 мск котировки ненадолго ускоряли темпы роста почти до 1800 долларов (+6,6%), после чего продолжительное время торговались у 1780 долларов (+5,4%).

Затем "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию ещё одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20% от номинальной мощности магистрали. После этого сообщения газовые котировки резко усилили темпы роста, к закрытию торгов — 18.59 мск — достигли дневного ценового максимума в 1889,7 доллара (+12%).

Цены на газ в Европе могут — впервые за четыре месяца — превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, говорил в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Цены в последний раз превышали эту отметку в начале марта, когда из-за опасений запрета на российские энергоресурсы газовые котировки приближались к отметке в 4000 долларов.

Расчётная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1735 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.