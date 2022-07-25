ПРАГА, 25 июл — ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии наполнены на 80%, это исторический максимум, сообщил премьер Петр Фиала. Чехия поддержала ужесточение условий обязательного снижения спроса на газ

"Газохранилища в республике наполнены на 80%. Мы на историческом максимуме. Работаем над тем, чтобы как можно лучше подготовиться к зиме", — написал Фиала в Twitter.

В свою очередь, глава минпромторга Йозеф Сикела сообщил, что Чехия располагает ныне запасами газа в размере 2,6 миллиарда кубометров.

"В этом году было введено правило, чтобы газохранилища в странах ЕС накануне зимы были наполнены хотя бы на 80%. Чехия эту границу преодолела, мы располагаем запасами в 2,6 миллиарда кубометров газа", — написал Сикела в Twitter.

Годовое потребление газа в Чехии составляет около 9,4 миллиарда кубометров, при этом поставки из РФ составляли 98% используемого газа. Чехия пообещала "сжечь все что можно" и согреть людей, если не будет газа

Ранее, 19 июля, когда газохранилища в стране были наполнены на 77%, Сикела заявил журналистам, что таким образом Чехия уже обеспечила себя газом до января 2023 года, а еще на два месяца она получит топливо через терминал СПГ в Нидерландах. Таким образом, республика будет обеспечена газом до марта 2023 года, подчеркнул тогда Сикела.

На вторник Сикела на правах члена кабмина страны, председательствующей в ЕС, созвал в Брюсселе внеочередное заседание министров, отвечающих в своих странах за топливно-энергетический сектор. Министры рассмотрят нынешнюю ситуацию с поставками газа в страны ЕС.