МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании во вторник обсудят предложения Еврокомиссии об экономии в ближайшие месяцы 45 миллиардов кубометров газа. Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза

Ранее Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отмечала, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет разрыв между предложением и спросом на него. Он оценивается примерно в 30 миллиардов кубометров при средней зиме, в 45 миллиардов — при более холодной. Он будет еще больше, если зима будет исключительно холодной, говорила Симсон.

Еврокомиссия на прошлой неделе предложила новое регулирование по скоординированным мерам по сокращению спроса на газ в ЕС. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех стран союза снизить спрос на 15% от среднего уровня за пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Эти 15% соответствуют 45 миллиардам кубометров.

Еврокомиссия также предложила, чтобы после консультаций со странам она могла бы объявлять так называемое "предупреждение союза" о безопасности снабжения, что означало бы введение обязательного снижения спроса на для всех государств ЕС. Тут речь также идет о 15%. Механизм обязательного снижения спроса может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Это предложение Еврокомиссии может вступить в силу, если его поддержит квалифицированное большинство стран ЕС. При этом ряд государств союза выступили с критикой документа.

На этом фоне чешское председательство в Совете стран ЕС выдвинуло поправки к проекту Еврокомиссии. Как сообщил журналистам высокопоставленный чиновник в ЕС, 25 июля вечером работа между представителями стран ЕС над компромиссным текстом продолжалась.

По словам чиновника, обсуждалась, в частности, корректировка механизма, позволяющего вводить обязательную для достижения цель по снижению спроса на газ. Чешское председательство предложило, чтобы основная роль в объявлении "предупреждения союза" принадлежала Совету ЕС. По его словам, ЕК может предложить запуск такой процедуры, но он должен быть одобрен квалифицированным большинством государств. Кроме того, пять стран ЕС сообща могут попросить Еврокомиссию предложить запустить ее.

Еще одна поправка, предложенная Чехией, касается предоставления исключений из предложенных рекомендаций по экономии газа. По словам чиновника, одним из предложений являются исключения для "отдельных секторов, очень точечные исключения".

При этом Прага, ведя переговоры по проекту документа, старается сохранить ориентир по снижению спроса на 15%, отметил источник.

"Даже с исключениями, которые мы обдумываем, мы должны быть очень близки к этой цифре (сокращению спроса на 45 миллиардов кубометров — ред.)", — отмечал источник.

По его словам, чешское председательство надеялось, что министры достигнут политического соглашения по предложениям об экономии газа на предстоящей встрече во вторник.