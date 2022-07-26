МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что "Газпром" без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание "Страна.ua". Поставки по "Северному потоку" и ГТС Украины ожидаются на прежних уровнях

Отмечается, что специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" вблизи границы с Россией.

"Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО "Газпром", — говорится в заявлении украинского оператора.

Как отмечает издание, украинская сторона проинформировала "Газпром" о том, что несвоевременное сообщение информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.