Украинский оператор ГТС заявил, что "Газпром" увеличил давление в пограничном участке
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что "Газпром" без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание "Страна.ua".
Отмечается, что специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" вблизи границы с Россией.
"Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО "Газпром", — говорится в заявлении украинского оператора.
Как отмечает издание, украинская сторона проинформировала "Газпром" о том, что несвоевременное сообщение информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.
https://1prime.ru/gas/20220726/837602818.html
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